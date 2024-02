Apple : plus de 3.000$ de bénéfices chaque seconde

(Boursier.com) — Nvidia par-ci, Nvidia par-là, la star de l'IA occupe le devant de la scène depuis plusieurs mois. Il n'en reste pas moins qu'Apple a continué à dominer les débats en 2023. Selon les données de Statista et celles compilées d'Apple, Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon, les fameux Gafam ont réalisé un chiffre d'affaires de 1.600 milliards de dollars l'année dernière et un bénéfice net de 290 milliards de dollars. Plus d'un tiers de ce montant est à mettre à l'actif de la firme à la pomme.

Selon les chiffres d'AltIndex.com, Apple a ainsi gagné 3.074 dollars par seconde l'an passé, bien plus que toute autre grande entreprise technologique américaine. Microsoft et Alphabet, avec respectivement 2.443$ et 2.115$ dollars de bénéfices générés chaque seconde, suivent, loin devant Meta et Amazon avec respectivement 942 et 636 dollars.

En plus d'avoir le bénéfice net le plus élevé parmi les GAFAM, Apple a vu sa capitalisation boursière bondir de 390 milliards de dollars au cours de l'année écoulée. Le colosse de Cupertino pèse désormais près de 2.800 Mds$ à Wall Street, contre environ 2.400 Mds$ il y a un an.