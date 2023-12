Apple : plus de 3.000.000.000.000$ !

(Boursier.com) — Apple s'est adjugé encore 2,1% hier soir à Wall Street, sur les 193$, tout près des sommets historiques. La capitalisation boursière du groupe à la pomme repasse donc la barre des 3.000 milliards de dollars, 230 milliards de dollars de plus qu'un Microsoft (malgré l'effet OpenAI), ou presque autant qu'Amazon et Alphabet réunis ! Malgré les multiples incertitudes autour des ventes d'iPhone, des tensions sino-américaines, de la diversification de la production et du relais de croissance (ou pas...) constitué par le casque Vision Pro, les investisseurs jouent donc toujours le dossier Apple en bourse. C'est d'autant plus remarquable que la croissance de l'activité du groupe est historique faible, alors même que ses multiples de valorisation sont au plus haut.

Dans l'actualité immédiate, Apple veut que les batteries de l'iPhone 16 soient fabriquées en Inde. Des personnes proches du dossier ont déclaré au Financial Times qu'Apple encourageait les fabricants de batteries à augmenter leur production en Inde et/ou à y établir de nouvelles usines. Une personne proche d'Apple a déclaré au FT que si la production de batteries pour iPhone 16 fonctionnait, la société déplacerait davantage de production de batteries pour iPhone en Inde. Les experts du secteur et les responsables locaux ont affirmé au FT que les fournisseurs d'Apple ne trouveraient peut-être pas facile d'augmenter la production en Inde. Un responsable local a ajouté que Luxshare avait décidé de se développer au Vietnam, le gouvernement indien n'ayant pas approuvé les projets de développement de l'entreprise en Inde.

Hier, le titre Apple a profité essentiellement en bourse de la révision en hausse des estimations de ventes de l'assembleur taïwanais Foxconn, partenaire clé de la chaîne d'approvisionnement du groupe californien de Cupertino. Ces prévisions solides de Foxconn ont suggéré une solide demande en produits Apple pour la saison des fêtes. Foxconn a déclaré que les revenus du trimestre en cours seraient meilleurs que ses prévisions du début de l'automne visant une croissance "significative". Le groupe a évoqué justement une demande meilleure que prévu pour les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques grand public au cours des mois d'octobre et novembre. Le groupe taïwanais, cité par 'TheStreet', a rappelé que le second semestre était la haute saison traditionnelle pour l'industrie. "Les revenus au cours des deux premiers mois du quatrième trimestre ont été légèrement supérieurs aux attentes", a insisté Foxconn, qui juge donc que "les perspectives pour le quatrième trimestre devraient être meilleures que les prévisions initiales d'une croissance significative".