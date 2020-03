Apple plonge, chute des ventes en Chine

(Boursier.com) — Apple abandonne plus de 5% en début de séance à Wall Street ce lundi, le groupe à la pomme ne capitalisant "plus que" 1.200 milliards de dollars environ sur la cote américaine. Selon des données citées par Reuters, les marques de téléphonie mobile ont livré un total de 6,34 millions d'appareils en Chine au mois de février 2020, ce qui traduit une chute de 54,7% en glissement annuel. Les données fournies par la China Academy of Information & Communications Technology montrent qu'Apple n'a écoulé pour sa part qu'un peu moins de 500.000 smartphones en Chine en février, victime des lourdes restrictions locales durant presque tout le mois. Les marques Android, comprenant Huawei ou Xiaomi, n'ont livré que 5,85 millions d'appareils contre 12,72 millions en février 2019.