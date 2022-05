Apple : pèse 700 milliards de dollars de moins qu'en début d'année

(Boursier.com) — Chouchou des particuliers comme des professionnels, Apple n'échappe pas au mouvement de vente généralisée sur les marchés boursiers. En baisse de 3,3% à 141,66 dollars en début de séance à Wall Street, le titre de la firme californienne affiche désormais plus de 22% de baisse par rapport à son sommet de janvier et se négocie à son plus bas niveau depuis le 14 octobre. Depuis son record du 3 janvier, la capitalisation du fabricant d'iPhone a fondu de près de 700 milliards de dollars !

De quoi permettre à Saudi Aramco - qui bénéficie de la flambée des prix du pétrole - de dépasser le géant de la technologie américaine et de reprendre sa place de première capitalisation mondiale.

Plus globalement, les valeurs technologiques, très sensibles à l'évolution des taux, sont délaissées par des opérateurs inquiets de la vigueur de l'inflation et d'un resserrement rapide des taux d'intérêt. Encore en repli de plus de 1%, le Nasdaq 100 affiche un recul de plus de 7% sur les quatre derniers jours et est en bonne voie pour une sixième semaine négative consécutive, sa plus longue séquence de pertes depuis 2012. "Le sentiment est très déprimé et l'incertitude entourant l'inflation va continuer à compliquer la situation", affirme à 'Bloomberg' Keith Lerner, co-directeur des investissements chez Truist Advisory Services. "Même si les prix baissent, nous avons besoin d'une étincelle pour commencer à monter, et je n'en vois pas".