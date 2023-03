Apple perd son plus haut responsable 'cloud'

(Boursier.com) — Le plus haut responsable 'cloud' d'Apple quitte le groupe à la pomme, selon Bloomberg. Citant des sources, l'agence rapporte que Michael Abbott, le cadre supérieur d'Apple en charge des initiatives cloud, quittera le groupe en avril. Jeff Robbin, ingénieur Apple de longue date et créateur d'iTunes, assumera ses responsabilités. Abbott était responsable des initiatives cloud du géant californien de Cupertino, y compris iCloud, et de l'infrastructure de services tels qu'iMessage ou FaceTime. Bloomberg note que cette démission s'ajoute à une série de départs du groupe californien. L'agence cite des sources ayant connaissance de la question, qui ont demandé à ne pas être identifiées, la décision n'étant pas publique.