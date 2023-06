Apple : pas d'IA, pas de chocolat

(Boursier.com) — Apple a effacé hier soir la totalité de ses gains de séance à Wall Street, pour finalement terminer dans le rouge à 179,6$, en retrait de 0,8%. Lors de la keynote tant attendue de sa conférence de développeurs WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference), le groupe californien à la pomme a pourtant "déroulé", affichant ses mises à jour des principaux produits et dévoilant son très surveillé casque de réalité mixte, qui sera proposé en début d'année prochaine pour la modique somme de 3.499$. Le casque Vision Pro est donc un peu plus cher que prévu, puisque les analystes anticipaient plutôt un prix de 3.000$, mais la raison de la baisse du titre Apple en clôture hier soir est sans doute ailleurs. Le groupe à la pomme n'a en effet pas mentionné une seule fois "IA" lors de sa keynote, relèvent plusieurs observateurs, alors qu'il s'agit du sujet le plus à la mode du moment chez les grands groupes technologiques. On ne peut pourtant pas reprocher au groupe de Tim Cook de refuser de céder à l'effet de mode et de communiquer sobrement.

La suite sera affaire d'exécution, avec un nouveau produit majeur proposé donc pour près de 3.500$, ce qui limite en principe le marché adressable. Il faudra sans doute des années pour savoir si le pari du groupe était bien le bon. Notons qu'Apple, dont le casque va rivaliser avec ceux beaucoup moins chers de Meta, n'a pas non plus mentionné le métavers hier soir. Le Vision Pro est le premier nouveau produit majeur du groupe de Cupertino en une décennie. L'appareil permet aux utilisateurs de découvrir la réalité virtuelle et les applications numériques superposées au monde réel. La société a également dévoilé hier des fonctionnalités clés de l'iPhone, un MacBook Air 15 pouces, ainsi que les systèmes d'exploitation iOS 17 et macOS 14 Sonoma.

Apple gagne encore 44% depuis ses planchers du début du mois de janvier inscrits vers les 125$. Le dossier capitalise près de 2.900 milliards de dollars et demeure proche de ses pics historiques.