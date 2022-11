Apple : panique à iPhone City ?

(Boursier.com) — Apple perd encore du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe californien de Cupertino réduirait sa production 2022 d'iPhone d'au moins 3 millions d'unités en réponse à une demande plus faible qu'escompté. C'est du moins ce que croit savoir Bloomberg. Des personnes familières du sujet citées par l'agence précisent que le nouvel objectif de production serait au plus de 87 millions d'unités, contre 90 millions auparavant. La réduction viendrait surtout d'une demande plus légère que prévu pour les modèles moins onéreux, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, alternatives aux modèles Pro haut de gamme.

Le groupe à la pomme et ses fournisseurs viseraient donc désormais la production de 87 millions d'appareils ou moins, contre un objectif de 90 millions d'unités auparavant, ont déclaré les sources. Cela s'ajoute à des problèmes d'approvisionnement dans des zones comme celle de Zhengzhou, qui abrite le principal site d'assemblage de l'iPhone et est sous 'verrouillage' pour une semaine en raison du Covid-19.

Les ventes d'iPhone 14 et 14 Plus auraient rapidement ralenti depuis le lancement et ce ralentissement s'aggraverait en Chine, selon une analyse Jefferies. Apple était précédemment revenu sur sa décision d'augmenter la production de ses nouveaux smartphones cette année, l'augmentation anticipée de la demande ne s'étant pas matérialisée... Le groupe californien a assuré pour sa part hier que la demande pour ses appareils iPhone 14 Pro et Pro Max restait forte, bien que la production de ces combinés soit perturbée par le confinement de Zhengzhou.

Vendredi, des analystes de SMBC Nikko avaient abaissé leurs prévisions pour la production 2022 d'Apple à 85 millions de nouveaux iPhone, contre 91 millions d'unités auparavant. Leurs prévisions révisées tiennent compte d'une production accrue d'iPhone Pro mais d'une réduction sur les modèles standards 14 et 14 Plus.

L'usine de Zhengzhou, exploitée par Foxconn et surnommée 'iPhone City', est le principal centre de production d'Apple pour l'assemblage des éditions Pro de son iPhone. Le site a dû faire face à un exode massif des travailleurs, effrayés par les mesures anti-covid, le risque sanitaire et les conditions générales. L'assembleur taïwanais a augmenté les salaires et mis en place des mesures supplémentaires pour améliorer le bien-être des travailleurs, ce qui serait la "priorité absolue" d'Apple... Foxconn dit travailler en étroite collaboration avec le gouvernement chinois pour éradiquer la pandémie et minimiser les perturbations.

La politique rigide de zéro-Covid en Chine a conduit à des blocages dans tout le pays, entravant l'activité économique. Les cas quotidiens de Covid-19 viennent d'atteindre un sommet de six mois. Apple s'attend à une baisse des expéditions d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max en raison des restrictions à Zhengzhou limitant fortement la capacité, selon Bloomberg. Alors que les livraisons d'iPhone 14 Pro sont actuellement prévues pour fin novembre/début décembre, Apple a déclaré que les clients devraient attendre plus longtemps pour recevoir leurs produits. Reuters a récemment cité une personne connaissant le sujet qui a noté que la production d'iPhone de Zhengzhou pourrait chuter jusqu'à 30%. Foxconn a déclaré qu'il s'attendait néanmoins à ce que l'usine de Zhengzhou reprenne sa pleine production...

Mais il semble que le problème majeur d'Apple, à l'approche de la saison des fêtes de fin d'année, pourrait résider dans la baisse réelle de la demande d'iPhone plutôt que l'offre, compte tenu des indices concordants concernant le faible appétit des consommateurs pour les modèles 14 et 14 Plus.