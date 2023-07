Apple ouvre un 'store' sur WeChat en Chine

(Boursier.com) — Apple a ouvert un magasin en ligne sur l'application de messagerie WeChat du géant chinois Tencent. WeChat a précisé que les utilisateurs peuvent acheter des produits Apple, notamment des iPhones, des iPads et des Mac sur le store. La décision du géant américain intervient alors que les consommateurs chinois se tournent de plus en plus vers les plateformes de médias sociaux telles que WeChat et Douyin de ByteDance, la version chinoise de TikTok, pour faire leurs achats. Outre ses propres magasins et son site Web, Apple exploite déjà une boutique sur la plateforme en ligne Tmall du groupe Alibaba. Malgré un marché du smartphone en déclin, Apple a vu sa part de marché locale progresser à près de 20% au premier trimestre.