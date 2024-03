Apple : offensif dans l'IA ?

(Boursier.com) — Apple devrait dévoiler cette année ses projets dans l'intelligence artificielle générative, a indiqué le directeur général du groupe à la pomme, Tim Cook, lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires hier. Cook a précisé que le groupe californien de Cupertino percevait un potentiel de progrès incroyable pour l'IA générative. "C'est pourquoi nous investissons actuellement de manière significative dans ce domaine. Nous pensons que cela ouvrira des opportunités de transformation pour les utilisateurs en matière de productivité, de résolution de problèmes et bien plus encore", a asséné le dirigeant d'Apple, qui semble néanmoins avoir été pour l'heure un peu plus lent que la concurrence dans le déploiement de tels outils, face aux avancées visibles de Microsoft - avec OpenAI - et d'Alphabet.

Cook affirme pourtant que l'IA était déjà à l'oeuvre "dans les coulisses" sur les produits Apple. Il promet plus de nouveautés et des fonctionnalités explicites d'IA plus tard cette année. Bloomberg a pour sa part précisé qu'Apple prévoyait d'utiliser l'IA pour améliorer la capacité de recherche dans les données stockées sur ses appareils. Cook indique que chaque Mac alimenté par le silicium Apple est en fait déjà "une machine IA extraordinairement performante. En fait, il n'existe pas de meilleur ordinateur pour l'IA sur le marché aujourd'hui".

Rappelons qu'Apple aurait décidé de mettre un terme à une décennie d'efforts visant à concevoir une voiture électrique, selon Bloomberg, citant des personnes connaissant le sujet. Ainsi, le groupe californien de Cupertino abandonnerait l'un de ses projets les plus ambitieux. Il aurait fait cette annonce en interne avant-hier, surprenant les 2.000 employés travaillant sur le projet. La douloureuse décision a été partagée par le directeur des opérations Jeff Williams et Kevin Lynch, vice-président en charge de l'effort, selon les sources de Bloomberg. Les deux dirigeants ont déclaré au personnel que le projet allait donc entrer en phase d'extinction et que de nombreux employés de l'équipe automobile - connue sous le nom de Special Projects Group ou SPG - seraient transférés vers la division... d'intelligence artificielle, sous la direction de John Giannandrea. Ces collaborateurs se concentreraient donc sur des projets d'IA générative, priorité majeure désormais pour le groupe à la pomme.

L'équipe automobile d'Apple compte également plusieurs centaines d'ingénieurs hardware et de concepteurs de véhicules, qui pourraient postuler à des emplois dans d'autres équipes. Bloomberg indique qu'il y aurait tout de même des licenciements, sans en préciser le nombre. La décision de mettre un terme au projet "est une bombe pour l'entreprise", selon Bloomberg, qui rappelle qu'il s'agit d'un effort de plusieurs milliards de dollars, dans le cadre du Projet Titan, qui aurait propulsé Apple dans une toute nouvelle industrie.