Apple : nouveaux soutiens !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple qui a subi des prises de profits hier soir à Wall Street, remonte de 0,5% ce mardi à 383,90$, de quoi conforter sa place de première capitalisation mondiale avec 1.664 Mds$ devant Microsoft et Amazon. Loin de s'inquiéter de la fermeture de plus d'un Apple Store américain sur quatre ces dernières semaines, pour cause de flambée des cas de coronavirus dans plus de la moitié des 50 Etats américains, la firme à la pomme est soutenue par Morgan Stanley qui a réhaussé son cours cible de 340 à 419$. Parmi les autres avis de brokers, JP Morgan conseille toujours lui aussi le dossier à l'achat...