Apple : nouveau signe de faiblesse en Chine

Apple hésite, en repli de 0,2% avant bourse à Wall Street ce vendredi, alors que les ventes d'iPhone pour la Fête des célibataires en Chine, du 30 octobre au 12 novembre, auraient décliné de 4% en volume et en rythme annuel. Les ventes des rivaux locaux Huawei et Xiaomi sur la même période auraient en revanche flambé de respectivement 66 et 28%, selon des données Counterpoint Research relayées notamment par Reuters. La croissance globale des ventes de smartphones sur la période en Chine a été de 5% d'une année sur l'autre. Reuters note que le prix du dernier modèle d'iPhone 15 d'Apple commence à 5.999 yuans, tandis que celui des smartphones Mate 60 de Huawei débute à 5.499 yuans. Le Mi 14 de Xiaomi coûte 3.999 yuans.

Parmi les plateformes chinoises de commerce en ligne, JD.com a indiqué pour sa part la valeur du volume des transactions sur les produits Apple dépassait les 10 milliards de yuans sur la période considérée... Apple a lancé sa gamme iPhone 15 fin septembre, environ un mois après que Huawei eut proposé sa gamme Mate 60 alimentée par la puce avancée développée indépendamment par Huawei. Xiaomi a lancé sa série Mi 14 fin octobre. Outre l'aspect concurrentiel, les analystes de Counterpoint attribuent les performances décevantes d'Apple en Chine à des problèmes de chaîne d'approvisionnement ayant limité la disponibilité de l'iPhone 15.