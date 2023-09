Apple n'enthousiasme vraiment pas. À tort ?

(Boursier.com) — Apple rendait finalement 1,7% hier soir à Wall Street sur les 176$, après la présentation de ses nouveautés. Le groupe n'est pas parvenu pour l'heure à enrayer la spirale boursière baissière, malgré son événement de presse de Cupertino marqué par une série de nouveautés. Comme attendu, le groupe à la pomme a dévoilé sa gamme iPhone 15, ainsi que de nouvelles montres intelligentes Apple Watch. Le groupe californien n'a toutefois pas totalement rassuré les marchés sur sa capacité à attirer les foules durant la saison des fêtes, alors que le titre vient d'être secoué à Wall Street par les restrictions chinoises sur l'usage de l'iPhone chez les employés du gouvernement central, des gouvernements locaux et des entreprises publiques. L'offensive a durement affecté Apple, la Chine étant le premier marché étranger du groupe à la pomme et restant sa base mondiale de production. En deux jours, mercredi et jeudi, la première capitalisation boursière mondiale a fondu de près de 190 milliards de dollars !

Il s'agit donc de savoir si Apple sera capable de renouer tout de même rapidement avec la croissance. Hier soir, le groupe a présenté la nouvelle génération d'iPhone, avec un certain nombre de mises à jour et l'adoption comme attendu du port USB-C sur les modèles standard et pro, afin de se conformer aux exigences de l'Union européenne. Le connecteur USB-C remplace le port Lightning, qui orne le bas de chaque modèle depuis la sortie de l'iPhone 5 en 2012. En dehors de cette standardisation, notons que la Dynamic Island équipera les iPhone 15 et 15 Plus, un progrès par rapport aux 14 et 14 Plus. Les deux appareils seront dotés de processeurs A15 et de caméras 48-megapixels. Les iPhone 15 Pro et Pro Max, quant à eux, bénéficieront d'une nouvelle technologie d'affichage réduisant les cadres des smartphones et augmentant ainsi l'espace sur l'écran. Le 15 Pro profitera de nouveaux boîtiers en titane qui réduiront son poids. L'appareil serait doté de la dernière puce A17 d'Apple. Le 15 Pro Max bénéficierait pour sa part d'une toute nouvelle caméra à zoom périscope. Deux tailles d'iPhone 15 seront proposées, une avec un écran de 6,1 pouces et une avec un écran de 6,7 pouces.

Les deux smartphones d'entrée de gamme comprennent un cadre en aluminium et un dos en verre dépoli dans différentes couleurs (noir, jaune, bleu...). Les modèles haut de gamme seront disponibles en noir, gris, bleu et blanc. Pour les versions Pro, Apple est donc passé d'un cadre en acier inoxydable à un cadre en titane plus léger et durable.

En termes de prix, l'iPhone 15, pièce centrale de la présentation 'Wonderlust', confirme son positionnement haut de gamme. L'iPhone 15 standard sera proposé à 799$ aux États-Unis, l'iPhone 15 Plus à 899$, l'iPhone 15 Pro à 999$ et l'iPhone 15 Pro Max à 1.199$. Rappelons qu'Apple a lancé plus tôt cette année la production indienne d'iPhone, et que votre prochain iPhone 15 pourrait donc venir d'Inde... Wedbush estime qu'environ 250 millions d'utilisateurs d'iPhone n'ont pas renouvelé leur appareil en plus de quatre ans, ce qui constitue un élément intéressant et positif. Tous les modèles des nouveaux iPhone seront disponibles en pré-commande vendredi (dans plus de 40 pays dont les Etats-Unis, le Canada, l'Inde et la Chine) puis dans les magasins le 22 septembre. Apple sortira aussi le dernier système d'exploitation iOS 17 le 18 septembre...

Le modèle d'entrée reste donc à 799$ et la version Pro à 999$, mais le Pro Max débute désormais à 100$ de plus. Rappelons que l'iPhone représente la moitié des ventes d'Apple et reste donc de loin la principale préoccupation des marchés financiers.

Les changements les plus importants apportés aux iPhone concernent les systèmes de caméra arrière, selon Bloomberg. Avec les iPhone 15 et 15 Plus, Apple augmente la caméra grand angle de 12 mégapixels à une résolution de 48 mégapixels. Cela correspond à la technologie utilisée dans l'iPhone 14 Pro. Ces modèles, comme les téléphones d'entrée de gamme de l'année dernière, continuent de disposer d'un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels pour des prises de vue montrant un champ de vision plus large. Les iPhone 15 Pro et Pro Max continuent de disposer de trois caméras : les objectifs grand angle et ultra grand angle, ainsi qu'un système téléobjectif pour un zoom optique et numérique amélioré, relève encore l'agence Bloomberg. Les deux modèles disposent de nouveaux capteurs sur l'ensemble de la gamme de caméras, bien que l'iPhone 15 Pro Max ajoute un téléobjectif qui peut zoomer jusqu'à 5 fois. Les téléphones Pro bénéficieront également de la capacité de capturer des vidéos spatiales. Cela signifie que les caméras pourront enregistrer des vidéos en 3D pour les lire sur le casque Vision Pro de la firme à la pomme. Bloomberg relève qu'Apple a déclaré lors de la présentation que le casque de réalité mixte à 3 499$ dévoilé en juin était toujours en passe d'être mis en vente au début de l'année prochaine....

Apple réorganise aussi le commutateur sur le côté gauche des iPhone 15 Pro et Pro Max, en le transformant en un bouton d'action programmable, remarque l'agence.

Les Apple Watch Series 9 et Ultra grand public disposeront d'un processeur S9 plus rapide. WatchOS 10 fait l'objet de mises à jour avec notamment une nouvelle fonctionnalité d'interface appelée Smart Stack, affichant le contenu important en fonction de l'heure de la journée sous forme de widgets. La Series 9 reposant sur une puce S9 SiP affichera un prix de départ de 399$. Elle sera disponible dès vendredi aux USA. Le groupe a aussi amélioré les capacités de Siri sur la Series 9 et ajouté de nouvelles fonctionnalités liées à la santé. Elle offre des tailles de 41 et 45 mm et différentes variations de couleur. Les commandes ont été lancées mardi selon le groupe. La seconde itération d'Apple Watch Ultra, l'Ultra 2 a aussi été annoncée hier. La Series 9 et l'Ultra 2 affichent des options avancées d'entraînement, une plus grande autonomie de batterie et des matériaux plus écologiques.