Apple muscle sa production indienne

(Boursier.com) — Apple déplace en Inde sa production sur les gammes AirPod et Beats, indique le Nikkei. Des personnes proches du dossier ont précisé au Nikkei que la firme californienne à la pomme avait discuté avec des fournisseurs et que Foxconn se préparait à fabriquer des écouteurs Beats en Inde et aurait l'intention d'y fabriquer éventuellement des AirPod. Des sources ont ajouté que Luxshare Precision Industry avait également l'intention de fabriquer des AirPod en Inde, bien que le groupe se concentre actuellement sur sa production vietnamienne du produit. L'article ne précise pas le calendrier des transferts de production.