Apple : Luxshare en vedette ?

(Boursier.com) — Apple serait sur le point de signer un contrat avec le fabricant chinois Luxshare Precision Industry Co Ltd pour produire des modèles d'iPhone haut de gamme, selon le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Luxshare recevrait ainsi "une grosse commande de production" d'iPhone. Des personnes familières avec la situation ont précisé au FT que Luxshare était bien sur le point de recevoir cette première grosse commande, Apple diversifiant sa chaîne d'approvisionnement et ajoutant un autre fabricant dans la chaîne de production d'iPhone à la suite des récents problèmes avec Foxconn. Des personnes ayant une connaissance directe du dossier ajoutent que Luxshare a produit de petites quantités d'Iphone 14 Pro Max suite aux problèmes de production chez Foxconn.

Luxshare a produit ces iPhone dans son usine de Kunshan, pour compenser la perte de production de l'usine Foxconn de Zhengzhou l'année dernière.

Luxshare, fondé en 2004, est devenu fournisseur d'Apple en 2011 et n'a cessé de remonter la chaîne de valeur du géant du matériel, de la fabrication de câbles de connexion pour iPhone et Macbook à la fabrication d'Airpod, indique l'agence Reuters.

Foxconn, officiellement connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry, et Pegatron, avaient jusqu'à présent occupé une position dominante dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple pour l'iPhone, rappelle l'agence. En novembre, Apple avait averti d'une baisse des expéditions de ses modèles premium d'iPhone 14 suite à d'importantes réductions de production.