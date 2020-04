Apple : les ventes d'iPhones divisées par deux aux Etats-Unis ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon la firme KeyBanc Capital Markets, les ventes d'iPhones d'Apple auraient plongé de 56% aux Etats-Unis en mars par rapport au même mois de 2019. Keybanc Capital Markets est la filiale de banque de financement et d'investissement de la holding bancaire Keycorp.

Pour parvenir à cette estimation des ventes de smartphones par Apple, la firme s'est basée sur les achats effectués en mars par les porteurs de deux millions de cartes de crédit et de débit de KeyBank, la filiale bancaire de KeyCorp.

Keybanc Capital Markets constate que les ventes en ligne n'ont pas compensé la perte de chiffre d'affaires liée à la fermeture des magasins Apple Store aux Etats-Unis, décidée pour faire face à la crise du coronavirus. En outre, la firme constate que les consommateurs ont opté pour des modèles d'iPhones moins onéreux, dans un environnement économique devenu plus sombre en raison de la pandémie.

Selon le bilan établi vendredi par l'Université américaine Johns Hopkins, qui fait référence, le Covid-19 a atteint environ 487.000 personnes aux Etats-Unis et a fait plus de 18.000 morts. Dans le monde, le bilan est désormais supérieur à 100.000 morts pour plus de 1,67 million de cas avérés.