Apple : les prix vont gonfler sur l'App Store !

(Boursier.com) — Apple , le colosse californien de Cupertino, a annoncé ce mardi son intention d'augmenter les prix des applications et des achats intégrés sur son App Store à partir du mois prochain dans toute la zone euro et certains pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Les nouveaux prix, hors abonnements auto-renouvelables, entreront en vigueur dès le 5 octobre, a déclaré Apple dans un article de blog. Le groupe de Tim Cook répond notamment ici à la forte baisse de l'euro face au dollar, répercutant ainsi cette évolution sur sa plateforme de téléchargement.

Le géant technologique américain ajuste périodiquement ses prix dans différentes régions et avait réduit les prix pour les pays de la zone euro l'année dernière pour s'adapter aux devises et aux taxes, en baissant alors les prix de départ pour de nombreuses applications à 99 centimes d'euro contre 1,09 euro. La hausse des prix cette fois décidée portera les prix de départ à 1,19 euro... L'euro a chuté à son plus bas niveau en deux décennies cette année et se traîne désormais autour de la parité avec le dollar depuis des semaines. Hors pays de la zone euro, les hausses de prix vont toucher la Suède et la Pologne en Europe. Japon, Malaisie, Pakistan, Corée du Sud et Vietnam sont aussi frappés par des hausses de prix sur l'App Store en Asie. En Amérique du Sud, les révisions concernent le Chili. Pour certains pays comme le Vietnam, la hausse des prix est aussi due à de nouvelles réglementations relatives à la perception des taxes auprès des consommateurs.

Apple, qui vient de lancer sa dernière génération d'iPhone plus tôt ce mois, a développé ses services aux entreprises pour réduire la dépendance à l'égard de ses smartphones. Les revenus de l'activité de services d'Apple, qui comprend l'App Store, ont augmenté à un rythme rapide au cours des dernières années et oscillent désormais autour de 20 milliards de dollars par trimestre, évalue Reuters.