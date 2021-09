Apple : les plans se précisent pour l'Apple Car

(Boursier.com) — Apple , le géant californien de Cupertino, préparerait la production de masse de son Apple Car pour 2024, indiquait plus tôt cette semaine le quotidien taïwanais DigiTimes, rapportant que la rumeur voudrait qu'Apple rende visite à des fournisseurs et constructeurs automobiles au Japon et en Corée du Sud. SK Group et LG Electronics étaient notamment nommés. StreetAccount note qu'il n'est pas évident de savoir si cette nouvelle rumeur diffère des rapports publiés au début de cette année, dont l'un suggérait que Kia pourrait commencer à fabriquer des voitures Apple en 2024.

Apple discuterait par ailleurs davantage avec les fournisseurs chinois de batteries au lithium, notamment BYD et CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), selon le quotidien chinois 21st Century Business Herald. L'article indique que si Apple souhaite utiliser des batteries lithium-fer-phosphate pour ses véhicules électriques, la firme de Cupertino pourrait ne pas être en mesure de contourner CATL et BYD, car la Corée n'a actuellement pas de fournisseur produisant de telles batteries. Reuters avait d'ailleurs rapporté début juin qu'Apple était en pourparlers avec CATL et BYD à propos de la fabrication de batteries pour ses véhicules électriques...