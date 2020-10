Apple : les nouveaux iPhones 5G présentés le 13 octobre ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L "invitation d'Apple publiée mardi laisse peu de place au doute... Intitulée "Hi, Speed", celle-ci convie la presse à un événement spécial le 13 octobre prochain. Les analystes estiment que la firme à la pomme pourraient présenter à cette occasion, ses très attendus nouveaux iPhones 12, adaptés à la cinquième génération mobile (5G).

Lors de sa traditionnelle conférence de rentrée, Apple avait déjà présenté lors de sa "keynote" du 16 septembre de nouveaux services et produits, à l'exception de la nouvelle génération de smartphones. Certains analystes ont craint qu'une sortie décalée de l'iPhone n'affecte les ventes du groupe au dernier trimestre de 2020, période cruciale en raison des fêtes de fin d'année.

Mardi soir, l'action Apple a terminé en net recul de 2,8% dans un marché plombé par le report par Donald Trump d'un plan de relance budgétaire à après l'élection présidentielle du 3 novembre.

Pour cause de crise sanitaire, le processus de fabrication à grande échelle du nouveau smartphone du groupe a pris du retard... Selon des sites internet spécialisés, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro seraient mis en vente entre le 4e trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021. Ensuite, un "iPhone 12s", au prix plus abordable, serait lancé entre le 2e et le 4e trimestre 2021.