Apple : les livraisons de Mac inquiètent

(Boursier.com) — Apple a cédé 1,6% hier soir à Wall Street sur les 162$, sur un marché pourtant résistant. Le titre a surtout pâti de mauvais chiffres sur le segment des ordinateurs. Les expéditions mondiales d'ordinateurs personnels pour le premier trimestre ont diminué de près d'un tiers par rapport à l'an dernier selon IDC, les produits Apple enregistrant la plus forte baisse. Les expéditions mondiales de PC traditionnels ont chuté ainsi de 29% au premier trimestre 2023 par rapport au même trimestre de 2022, à 56,9 millions d'unités sur la base d'une analyse préliminaire. IDC tient compte des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des stations de travail, tous classés dans les 'PC traditionnels', et exclut les tablettes de ce rapport.

Les expéditions d'Apple ont décroché de 40,5% sur la période selon IDC, passant de 6,9 millions au premier trimestre 2022 à 4,1 millions au cours des trois derniers mois. Cela réduit la part de marché d'Apple dans l'espace des ordinateurs personnels à 7,2% contre 8,6% il y a un an.