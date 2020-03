Apple : les fournisseurs anticipent une nette baisse des commandes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'un des principaux fournisseurs d'Apple anticipe une baisse des commandes de la firme californienne de 18% sur le trimestre en cours. Selon ce dirigeant cité par 'Reuters', la montée en puissance de la production de nouveaux téléphones fonctionnant avec les réseaux 5G de prochaine génération a été reportée, bien qu'il soit encore possible que les téléphones 5G soient lancés comme prévu à l'automne. "Personne ne parle plus de pénurie de main-d'oeuvre ou de matériel (en Chine). Maintenant, tout le monde cherche à savoir si la demande des États-Unis et de l'Europe pourra suivre", a déclaré à Reuters le dirigeant. "L'accent est maintenant mis sur la demande des consommateurs aux États-Unis et en Europe". L'un des importants fournisseurs d'écrans d'Apple se prépare à un niveau de contraction similaire, selon une autre source de l'agence.