Apple : les exportations d'iPhone venant d'Inde ont doublé !

(Boursier.com) — Apple a exporté pour plus de 2,5 milliards de dollars d'iPhone depuis l'Inde d'avril à décembre, soit près du double du total de l'exercice précédent, ce qui montre selon Bloomberg à quel point le géant américain de la technologie accélère sa transition depuis la Chine alors que les tensions géopolitiques augmentent. Foxconn et Wistron ont chacun expédié pour plus d'un milliard de dollars d'iPhone à l'étranger au cours des neuf premiers mois de l'exercice se terminant en mars 2023, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches du dossier. Pegatron, autre important fabricant sous contrat pour Apple, est sur la bonne voie pour déplacer une production d'environ 500 millions de dollars d'iPhone à l'étranger d'ici la fin janvier.

Les chiffres d'exportation en croissance rapide d'Apple illustrent la façon dont il intensifie ses opérations en dehors de la Chine, où le chaos dans l'usine principale de Foxconn à Zhengzhou a révélé des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement de la société de Cupertino, résume Bloomberg. La situation en Chine avait contraint le groupe californien à réduire ses estimations de production. Cela a aggravé un problème plus large avec l'affaiblissement de la demande en produits électroniques.

Apple n'a commencé à assembler ses derniers modèles d'iPhone en Inde que l'année dernière, une rupture significative avec sa pratique consistant à en réserver une grande partie aux usines chinoises géantes dirigées par ses principaux assembleurs taïwanais, dont Foxconn, rappelle l'agence.