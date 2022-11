Apple : les difficultés de Foxconn pourraient réduire très fortement les livraisons d'iPhone en novembre

(Boursier.com) — Apple et Foxconn font toujours l'actualité ce vendredi, alors que le groupe taïwanais aussi connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry serait parvenu à un accord initial avec ses employés afin de résoudre le conflit sur le principal site de production chinois de l'iPhone. L'agence Reuters indique néanmoins que les difficultés de Foxconn pourraient affecter à hauteur de "plus de" 30% les livraisons d'iPhone de novembre provenant de l'usine chinoise. La production d'iPhone dans cette usine de Foxconn de la ville chinoise de Zhengzhou, l'"iPhone City", devrait donc chuter ce mois, après les troubles et les manifestations d'employés ayant perturbé les opérations, a déclaré vendredi à Reuters une personne ayant une connaissance directe de l'affaire. L'estimation est une révision à la hausse d'une prévision interne d'octobre, qui mentionnait un impact potentiel sur la production allant "jusqu'à" 30% dans la plus grande usine d'iPhone au monde.

Suite au soulèvement des travailleurs cette semaine à l'usine, a ajouté la source, il était "impossible" pour l'entreprise de reprendre la pleine production d'ici la fin du mois - date limite qui aurait été fixée en interne avant la vague de protestations de mercredi.

Plus de 20 000 employés de Foxconn auraient quitté l'usine de Zhengzhou, a déclaré ce vendredi à Reuters une source au sein de l'entreprise ayant connaissance de la question. La plupart de ces employés auraient été recrutés récemment et n'avaient pas encore commencé à travailler sur les chaînes de production. Des centaines d'employés ont manifesté mercredi pour protester contre les mesures sanitaires mises en place contre le Covid-19, une gestion inadaptée et la question des primes.