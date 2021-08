Apple : les Canadiens pourront payer plus tard leurs iPhone

(Boursier.com) — Apple s'associe à PayBright (Affirm) pour offrir un service de paiement différé (achetez maintenant, payez plus tard) pour ses appareils au Canada, indique Bloomberg. L'agence cite un message adressé aux employés retail du groupe à la pomme au Canada. Apple et son partenaire local entendent ainsi lancer un programme le 11 août sur les magasins en ligne et physiques de la firme au Canada, l'initiative permettant aux acquéreurs canadiens d'iPhone, Mac et iPad de payer les produits sur 12 à 24 mois, sans intérêt. Le programme sera disponible sur une durée limitée.

Le Nikkei y va aussi de sa petite rumeur sur le groupe californien de Cupertino. Ainsi, Apple entendrait faire appel à un plus grand nombre de fournisseurs chinois pour son iPhone 13. Luxshare Precision Industry aurait décroché certaines commandes qui allaient habituellement à Foxconn et Pegatron. Luxshare produirait jusqu'à 3% des séries, à commencer par l'iPhone Pro ce mois. Cité par le Nikkei, un cadre d'un sous-traitant rival estime que "si nous ne renforçons pas notre compétitivité, tôt ou tard, Luxshare sera la principale source d'approvisionnement". Lens Technology fournirait pour sa part pour la première fois les boîtiers métalliques de l'iPhone. Sunny Optical Technology aurait reçu une commande, mineure, pour des objectifs de caméra arrière. BOE Technology pourrait commencer à fournir des écrans à diodes électroluminescentes haut de gamme, afin de renforcer la position d'Apple dans ses négociations OLED avec Samsung.