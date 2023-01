Apple : les ambitions indiennes se précisent

(Boursier.com) — Apple , le géant californien de Cupertino, voudrait que l'Inde représente à terme jusqu'à 25% de sa production contre environ 5% à 7% actuellement, a déclaré ce lundi le ministre indien du Commerce. Le groupe à la pomme tente en effet de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Plus de 12 fournisseurs chinois d'Apple auraient été autorisés à se développer en Inde, rapportait d'ailleurs Bloomberg la semaine dernière. Des personnes proches du dossier ont précisé que Luxshare Precision Industry Co, Han's Laser Technology Industry Group, Shenzhen YUTO Packaging Technology Co et une unité de Sunny Optical Technology Group, faisaient partie des entreprises ayant été approuvées par les ministères indiens. Les autorisations ne sont qu'une seule étape sur la voie de l'approbation complète. Ainsi, ces entreprises auront sans doute besoin de trouver des partenaires locaux de joint venture.