Apple : les 3.000 milliards de capitalisation avec l'Apple Car ?

(Boursier.com) — Le cap des 3.000 milliards de dollars comme prochaine étape ? Citi estime qu'Apple pourrait atteindre un tel niveau de capitalisation, soit environ 1.000 Mds$ de plus qu'aujourd'hui, grâce à l'Apple Car. Jim Suva, analyste au sein de la banque américaine voit Apple fabriquer une Apple Car par le biais d'une production externalisée. Cela fera partie du chemin à parcourir pour qu'Apple passe de 2.000 à 3.000 Mds$ de capitalisation boursière. Il estime que le retour sur le capital investi (ROIC) sur l'Apple Car sera supérieur au coût moyen pondéré du capital (WACC), et voit donc une création de valeur pour les actionnaires. Il note toutefois que les marges d'Apple Car devraient être inférieures à la moyenne des activités de l'entreprise.

Comme l'ensemble du secteur de la "tech", qui a largement surperformé le marché depuis un an, à la faveur de la crise du coronavirus, Apple subit des prises de bénéfices appuyées depuis quelques semaines, souffrant de la récente hausse des taux d'intérêts et du mouvement de rotation vers les titres 'value'. Le titre affiche une perte d'environ 8% depuis le début de l'année.