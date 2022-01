Apple : les 3.000 Mds$ de capitalisation franchis en séance !

(Boursier.com) — Apple est devenu lundi le premier groupe au monde à franchir les 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, même si ce record doit encore être confirmé en clôture. Lundi en séance, l'action de la firme à la pomme a ainsi atteint 182,88$ (+2,6%), ce qui lui a conféré le "poids" boursier total d'un peu plus de 3.000 Mds$. Le titre est ensuite revenu à 182,01$ en clôture, en sachant qu'il doit finir au-dessus de 182,86$ pour "tenir" les 3.000 Mds$

Les investisseurs considèrent un peu Apple comme une valeur-refuge, inoxydable quelle que soit la conjoncture économique. Ils estiment que le géant américain de smartphones, basé à Cupertino en Californie, est bien placé pour profiter de plusieurs moteurs de croissance de l'économie mondiale, dont l'essor du télétravail, de l'éducation à distance et du divertissement numérique (streaming, métavers...)

Des brokers visent un cours d'au moins 200$ en 2022

Ce week-end, l'analyste Ming-Chi Kuo de la firme TFI Asset Management rapportait qu'Apple a vendu 90 millions de ses écouteurs sans fil AirPods (dont 27 millions du dernier modèle) pendant la saison des fêtes de fin d'année. Un succès qui devrait faire bondir de 20% les ventes de la division "wearables" sur le 1er trimestre de l'exercice 2022 (octobre-décembre 2021).

Les produits et services d'Apple ont particulièrement profité de la crise du coronavirus, mais leurs ventes devraient continuer de croître structurellement, même dans un contexte sanitaire amélioré, selon les analystes financiers. Les plus optimistes, dont la banque d'affaires américaine Morgan Stanley, visent un cours d'au moins 200$ à horizon 12 mois, en tablant notamment sur le succès de nouveaux produits AR/VR (réalité augmentée et virtuelle) qui seront lancés à partir de cette année.

L'analyste Katy Huberty, de Morgan Stanley, affirme ainsi que l'action Apple est sous-évaluée si l'on considère les revenus futurs que le groupe pourra tirer de projets en développement tels que la réalité augmentée ou les voitures autonomes.

Casque de réalité virtuelle

Selon 'Bloomberg', Apple devrait présenter son casque de réalité virtuelle dès ce printemps, en vue d'une commercialisation à la fin 2022. Le casque Oculus de son concurrent Meta (ex-Facebook) a rencontré le succès cette année si l'on en croit les téléchargements de l'application Oculus, qui étaient en tête dans les magasins d'Apple et Google sur la période de Noël. Apple devrait aussi lancer une nouvelle version de son Apple Watch cette année, selon 'Bloomberg'.

De son côté, JP Morgan vise 210$ pour le titre Apple, en estimant que les ventes d'iPhone 13 (qui ont pâti de problèmes de "supply chain" ces derniers mois) devraient connaître une très forte année 2022, à mesure que les pénuries de composants se résorberont. Le courtier table sur la production de 250 millions d'iPhones cette année. Selon l'analyste de "JPM", un iPhone SE doté de la 5G pourrait voir le jour en 2022, et devrait doper les ventes à court terme.

Enfin, le courtier Wedbush vise 200$, mais évoque un scénario optimiste à 225$, en citant une forte demande mondiale pour l'iPhone 13, notamment en Chine.