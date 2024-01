Apple : le casque Vision Pro bientôt disponible aux États-Unis

(Boursier.com) — Apple remonte enfin un peu avant bourse à Wall Street ce lundi, alors que Tim Cook, directeur général du groupe californien de Cupertino, vient d'indiquer sur X, l'ex-Twitter : "L'ère de l'informatique spatiale est arrivée ! Apple Vision Pro sera disponible aux États-Unis le 2 février". Il s'agit donc d'une bonne nouvelle pour les fans du groupe à la pomme, le casque de réalité mixte constituant la première nouvelle catégorie de produits d'Apple depuis l'Apple Watch en 2015. Le groupe avait dévoilé l'Apple Vision Pro en juin 2023. Il décrivait alors le casque comme "un ordinateur spatial révolutionnaire qui intègre de façon fluide les contenus numériques au monde réel, tout en permettant aux utilisateurs d'être présents et connectés aux personnes qui les entourent".

The era of spatial computing has arrived! Apple Vision Pro is available in the US on February 2. pic.twitter.com/5BK1jyEnZN

— Tim Cook (@tim_cook), via Twitter

"Vision Pro donne naissance à un espace sans limites pour les applications qui peut s'étendre au-delà des frontières d'un écran classique et introduit une interface utilisateur entièrement en trois dimensions, contrôlée par les moyens d'interaction les plus naturels et les plus intuitifs possibles : les yeux, les mains et la voix de l'utilisateur. Avec visionOS, le premier système d'exploitation spatial au monde, Vision Pro permet aux utilisateurs d'interagir avec les contenus numériques comme s'ils étaient réellement présents dans leur espace. Le design avant-gardiste de Vision Pro est composé d'un système d'affichage ultra-haute résolution, avec 23 millions de pixels répartis sur deux écrans, et d'une puce Apple conçue sur mesure dans un design unique à deux puces afin de donner la sensation à l'utilisateur que chaque expérience se déroule devant ses yeux en temps réel", détaillait alors le groupe. Cook évoquait déjà à l'époque "le début d'une nouvelle ère pour l'informatique". "Tout comme le Mac nous a fait découvrir l'informatique personnelle et l'iPhone l'informatique mobile, Apple Vision Pro nous fait découvrir l'informatique spatiale", ajoutait le CEO.

Les analystes n'attendent toutefois pas d'impact significatif sur les comptes du groupe à court terme, du fait notamment du prix élevé du produit. Le Vision Pro, proposé à partir de la modique somme de 3.499$, pourra être précommandé à partir du 19 janvier.