Apple : la "supply chain" chinoise perturbée par le retour du Covid ?

(Boursier.com) — L 'action Apple a perdu 2,66% lundi à Wall Street pour terminer à 150,62$, portant le recul du titre à près de 18% par rapport à son record de début janvier autour de 183$. Il frôle désormais le marché baissier ("bear market"), caractérisé par une baisse supérieure à 20% sur les précédents sommets.

Déjà fragilisée par la correction sur les valeurs "technos", dans un contexte défavorable de hausse des taux, la firme à la pomme a été affectée lundi par la recrudescence de cas de Covid-19 en Chine, où le groupe californien sous-traite l'essentiel de sa production. Les groupes asiatiques Foxconn et Unimicron Technology, gros fournisseurs d'Apple, ont ainsi ont tous deux dû suspendre lundi leurs activités à Shenzhen (la "Silicon valley chinoise") pour cause de Covid-19, faisant craindre des pénuries et des retards de livraison.

Peu d'impact si les mesures anti-Covid ne se prolongent pas

Cependant, selon les analystes financiers, la firme à la pomme ne devrait pas beaucoup souffrir de ces fermetures, sauf si elles se prolongeaient trop longtemps ou s'étendaient à d'autres régions. "Apple et Foxconn peuvent déplacer la production vers d'autres régions à court terme, à condition que les confinements ne se prolongent pas", a estimé l'analyste de Bank of America Wamsi Mohan. Mais "des confinements prolongés pourraient entraîner des effets en cascade sur d'autres composants et créer des pénuries", a-t-il reconnu.

Par ailleurs, selon l'analyste de Piper Sandler, Harsh Kumar, cité par 'Bloomberg"', l'essentiel de la production de Foxconn liée à l'iPhone se situe à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, qui pour l'instant, n'est pas concernée par des mesures de restriction liées au coronavirus. Soulignant que le trimestre en cours est saisonnièrement moins fort que les autres pour Apple, Kumar pense lui aussi que la production de Shenzhen pourra être transférée rapidement vers d'autres sites, ce qui aura peu d'impact sur les délais de livraison du géant américain des smartphones.