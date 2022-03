Apple : la plus longue série haussière depuis 2003 ?

(Boursier.com) — Apple , le colosse californien de Cupertino, progresse encore de 0,3% avant bourse ce mardi à Wall Street, après un gain de 0,5% hier soir. La capitalisation boursière du groupe approche des 2.900 milliards de dollars. Bloomberg relève que le titre affiche sur ces bases sa plus longue série haussière (11 séances d'affilée !) depuis 2003, lorsque l'iPhone n'avait même pas encore été lancé. Sur cette période de 11 séances, Apple a gagné plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière, l'équivalent de la valeur de Walmart !

Pourtant, cette série haussière historique peut ressortir incohérente, dans la mesure où Apple aurait réduit, selon le quotidien Nikkei, ses plans pour la production d'iPhone SE au prochain trimestre. A Wall Street, l'information n'a donc absolument pas perturbé les opérateurs. Des sources informées à ce sujet ont précisé au Nikkei que le groupe à la pomme avait fait savoir à ses fournisseurs qu'il allait réduire ses commandes de 2 à 3 millions d'unités pour le trimestre en raison d'une demande plus faible que prévu. Apple aurait également abaissé ses commandes d'AirPod de plus de 10 millions d'unités pour l'année en raison de son attente d'une demande quelque peu légère et d'un désir de réduire les stocks. Citant des sources, le Nikkei a rapporté qu'Apple avait aussi demandé aux fournisseurs de réduire la production d'iPhone 13 de quelques millions d'unités, mais cette réduction est attribuée à la demande saisonnière.