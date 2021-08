Apple : la nouvelle Apple Watch 7 aurait pris du retard

(Boursier.com) — Comme tous les mois de septembre, Apple devrait bientôt dévoiler ses nouvelles gammes de produits, dont l'iPhone 13, de nouveaux ordinateurs Mac, des tablettes iPad et des Airpods, mais aussi une toute nouvelle Apple Watch Series 7. Particulièrement attendue, la montre connectée devrait trancher avec ses prédécesseurs par son design, notamment un écran bien plus grand, et un processeur plus puissant.

Cependant, selon des informations du 'Nikkei', relayées mardi par 'Bloomberg', la production de l'Apple Watch Series 7 a débuté la semaine dernière à petite échelle en Asie, mais aurait rencontré des problèmes. La production a dû être suspendue ce qui pourrait retarder le lancement commercial du produit, selon ces sources au sein des sous-traitants d'Apple, qui ont fait état de problèmes de qualité et évoqué un assemblage complexe de la nouvelle montre. Les problèmes de pénuries de composants liée au Covid-19 ont aussi joué un rôle.

La production aurait donc été mise en pause le temps pour Apple et ses partenaires de trouver une solution. Le Nikkei cite notamment un nouveau composant dédiée à la tension artérielle, alors que les récentes rumeurs tablaient plutôt sur une absence de nouveautés sur le front des capteurs dédiés à la santé.

La date de la traditionnelle "keynote" annuelle d'Apple n'a pas encore été dévoilée, mais des sources chinoises citées par des sites spécialisés évoquent les dates du 14 ou du 15 septembre. Certaines sources évoquent des annonces qui pourraient être faites cette année en plusieurs étapes, selon les produits concernés.