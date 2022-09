Apple : la fin de la surperformance boursière ?

(Boursier.com) — Apple abandonne encore 2% avant bourse à Wall Street. Déjà malmené hier sur des rumeurs d'abandon des plans d'augmentation de production de l'iPhone 14, le titre de la première capitalisation boursière au monde perd du terrain ce jeudi suite à une dégradation de Bank of America Global Research, qui vient de revoir sa recommandation d''achat' à 'neutre'. Wamsi Mohan, analyste chez BofA, voit donc des risques sur la surperformance du titre Apple durant l'année prochaine, du fait d'une plus faible demande des consommateurs. L'analyste abaisse de 25$ son objectif de cours, à 160$ désormais. Ce spécialiste s'attend à des révisions significatives d'estimations concernant les profits à court terme. Mohan évoque un cycle iPhone 14 plus faible, et craint aussi une décélération des gains sur les revenus de services, ainsi qu'un retour aux niveaux pré-covid de demande sur l'iPad et le Mac. Enfin, la flambée du dollar va aussi affecter les résultats.

"Les actions Apple ont nettement surperformé cette année et ont été perçues comme une valeur refuge relative", a déclaré Mohan dans une note client. "Cependant, nous voyons un risque pour cette surperformance au cours de l'année prochaine en raison d'une demande des consommateurs plus faible", résume le spécialiste.

Plus tôt cette semaine, Bloomberg a rapporté qu'Apple avait demandé aux fournisseurs et aux assembleurs d'abandonner les plans visant à augmenter la production du nouvel iPhone 14 d'un niveau allant jusqu'à 6 millions d'unités, choisissant plutôt de poursuivre un objectif de 90 millions à peu près en ligne avec le décompte de l'année dernière et ses prévisions du début de l'été, pour le second semestre de cette année.

Ainsi, le groupe californien aurait renoncé à ses projets d'augmentation de la production d'iPhone, faute de demande suffisante.

Apple avait auparavant mis à jour ses projections de ventes dans les semaines précédant la sortie de l'iPhone 14 et certains de ses fournisseurs avaient commencé à se préparer à une augmentation de 7% des commandes, croit aussi savoir Bloomberg.

Bloomberg note encore que la Chine, le plus grand marché des smartphones au monde, connaît une crise économique qui a frappé ses fabricants nationaux d'appareils mobiles et a également affecté les ventes d'iPhone. Les achats de la série iPhone 14 au cours de ses trois premiers jours de disponibilité en Chine étaient en baisse de 11% par rapport à son prédécesseur l'année précédente, selon une note du broker Jefferies publiée lundi.

Cela fait suite par ailleurs aux perspectives prudentes de son principal assembleur, le Taïwanais Foxconn, qui prévoit que les revenus des smartphones du trimestre en cours resteront stables par rapport à l'année dernière, citant "la géopolitique, la pression inflationniste et la pandémie".

Apple n'avait pas fourni de prévisions détaillées sur les revenus du trimestre de septembre après ses résultats du troisième trimestre - meilleurs que prévu - dévoilés fin juillet, mais avait déclaré que la croissance globale des revenus dépasserait probablement celle des trois mois se terminant en juin. Apple avait précisé alors que la solide demande chinoise, ainsi qu'un impact modéré sur la chaîne d'approvisionnement, avaient aidé les revenus de l'iPhone à augmenter de 2,8% par rapport à l'année dernière pour atteindre 40,67 milliards de dollars sur le trimestre clos en juin.