Apple : la confusion est à son comble

(Boursier.com) — Apple reste ballotté au gré des avis de brokers et des articles de presse depuis plusieurs semaines. Le Nikkei est le dernier à s'immiscer dans les débats, indiquant que les problèmes d'approvisionnement contraindraient le groupe à la pomme à ne fabriquer que 83 à 85 millions d'unités de son iPhone 13 cette année, contre un objectif de 95 millions. Dans un long article qui examine les problèmes liés à des composants spécifiques, des sources indiquent au Nikkei qu'Apple devrait manquer de 15 millions d'unités son objectif de 230 millions d'unités pour la production d'iPhone 2021.

Des personnes directement impliquées dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise ont déclaré au Nikkei que les problèmes signifiaient qu'Apple n'avait produit que 80% de la production d'iPhone 13 souhaitée en septembre et octobre, même après que l'entreprise eut priorisé les composants pour fabriquer les nouveaux smartphones plutôt que des iPad ou des iPhone plus anciens. Des sources ont dit au Nikkei que pendant les deux mois, la production d'iPad n'était que de 50% de ce qui avait été prévu, et que la production d'iPhone plus anciens avait été diminuée d'environ 25% par rapport aux objectifs. La production d'iPad et d'iPhone plus anciens ne se serait pas améliorée beaucoup en novembre.

Des sources connaissant la situation ont déclaré au Nikkei qu'au début du mois d'octobre, l'assemblage d'iPhone et d'iPad avait été interrompu en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de restrictions énergétiques en Chine.

Le PDG d'Acer, Jason Chen, a même déclaré au Nikkei : "Les vacances de Noël ne sont pas annulées, mais elles sont retardées (pour l'industrie technologique)".

Apple avait fini hier sur de nouveaux sommets boursiers, bondissant de 3,5% à plus de 171$, après une note favorable de Morgan Stanley. La banque d'affaires américaine a ainsi relevé son objectif de cours sur la firme à la pomme à 200$ contre 164$, ce qui matérialiserait une capitalisation boursière largement supérieure à 3.000 milliards de dollars à Wall Street et une hausse d'environ 17% par rapport au cours de clôture de mardi. L'intermédiaire a déclaré que les cours ne semblaient pas prendre en compte les lancements de produits à venir. Les produits AR/VR (réalité augmentée et virtuelle) sont par exemple attendus l'année prochaine. En outre, l'offre d'iPhone et l'App Store surprendraient à la hausse et renforceraient les estimations pour le trimestre de décembre.

Cet avis favorable faisait suite à l'initiation de suivi à 'surpondérer' de KeyBanc plus tôt cette semaine. La firme avait évoqué l'avantage concurrentiel de l'écosystème d'Apple et souligné les attentes de croissance et d'upside sur les marges, ainsi que la forte allocation de capital et le potentiel des nouveaux produits et services.

Certains se sont aussi concentrés cette semaine sur un article de l'Electronic Times, indiquant qu'Apple viserait une augmentation de 30% en glissement annuel des livraisons d'iPhone pour le premier semestre 2022, avec un objectif de 300 millions d'unités pour l'ensemble de l'année prochaine...