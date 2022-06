Apple : la banque, c'est eux !

(Boursier.com) — Apple , le géant californien de Cupertino, approuvera les emprunteurs et financera lui-même les prêts dans le cadre de de son offre permettant d'acheter maintenant et de payer plus tard, indique le bien renseigné Wall Street Journal. Le WSJ rapporte que le groupe à la pomme, qui lancera cette année une offre d'achat immédiat permettant de payer plus tard aux États-Unis, va ainsi autoriser aux clients d'Apple Pay à diviser les achats en quatre paiements toutes les deux semaines. C'est donc Apple qui financerait les prêts. Une filiale du géant technologique a obtenu des licences nécessaires de crédit dans la plupart des États pour proposer les nouveaux plans de paiement.