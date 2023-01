Apple : l'"iPhone City" se reprend !

(Boursier.com) — Les expéditions de décembre de l'usine d'iPhone de Foxconn à Zhengzhou ont atteint 90% des plans initiaux, indiquent Reuters et Bloomberg, citant des sources. Foxconn Technology Group a porté la plus grande usine d'iPhone au monde à environ 90% de la capacité de pointe prévue, ce qui suggère selon Bloomberg que le plus grand partenaire de production d'Apple a obtenu suffisamment de travailleurs malgré une résurgence de Covid et un récent bouleversement du personnel. L'usine de Foxconn dans la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, fonctionne désormais avec environ 200 000 employés, a rapporté le quotidien officiel Henan Daily, citant le dirigeant de Foxconn, Vic Wang. C'est à peu près le niveau normal. Au 30 décembre, l'usine livrait à 90% de la capacité de pointe prévue au début de l'année dernière...

La reprise rapide de l'usine est de bon augure pour la production du produit phare d'Apple à l'approche de la saison des achats du Nouvel An lunaire, juge Bloomberg. Une flambée de Covid à l'échelle nationale après que Pékin eut brusquement abandonné la plupart des restrictions de l'ère du zéro-Covid, avait assombri les perspectives de fabricants comme Foxconn, qui ont besoin d'armées de travailleurs pour faire tourner les usines. La récente épidémie fait suite à des semaines de troubles dans l'usine de Zhengzhou connue sous le nom d'iPhone City, qui produit la grande majorité des appareils haut de gamme iPhone 14 Pro et Pro Max. Des milliers de travailleurs avaient fui ou organisé des manifestations contre les restrictions sanitaires extrêmes en novembre. Foxconn a mis fin à la plupart des restrictions le mois dernier et a augmenté les incitations pour les nouveaux employés et les employés existants. Cette perturbation sans précédent a à son tour alimenté les inquiétudes concernant la production d'iPhone pour les fêtes.