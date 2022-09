Apple : l'iPhone 14 arrive !

(Boursier.com) — Apple devrait lancer ce jour son iPhone 14, à l'occasion d'un événement annuel consacré à son produit phare. Introduit en 2007, l'iPhone domine désormais le marché américain. En 2021, le groupe à la pomme avait annoncé avoir franchi le cap du milliard d'utilisateurs actifs d'iPhone dans le monde. L'événement annuel du groupe de Cupertino devrait aussi être l'occasion de présenter iOS 16. Les mises à jour devraient aussi concerner l'Apple Watch et l'Airpod Pro. Un iPhone 14 et un iPhone 14 Pro seraient au programme, ainsi qu'un iPhone 14 Max et un iPhone 14 Pro Max. Aucun iPhone mini ne serait en revanche attendu, selon The Telegraph. Les mises à jour dans la catégorie Apple Watch comprendraient une Apple Watch Pro plus résistante et 'durable', visant les utilisateurs actifs de la smartwatch. Une puce améliorée A16 est aussi attendue sur les smartphones, qui bénéficieront par ailleurs d'une connectivité accrue avec un processeur Qualcomm Snapdragon X65...