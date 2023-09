Apple : l'incendie indien chez Pegatron ralentit la production

(Boursier.com) — Pegatron , fournisseur d'Apple, a temporairement suspendu l'assemblage d'iPhone sur son site dans le sud de l'Inde ce lundi suite à un incendie intervenu dans la nuit. C'est du moins ce qu'indique Reuters, citant trois sources. Le sous-traitant taïwanais d'Apple aurait ainsi suspendu le travail pour la journée dans l'usine située près de la ville de Chennai, dans l'État du Tamil Nadu, et n'aurait pas encore informé les ouvriers d'assemblage d'une éventuelle reprise demain mardi, d'après deux sources de l'agence. Pegatron a déclaré à Reuters qu'il y aurait eu un "incident d'étincelle" dans l'installation, qui serait actuellement sous contrôle, et que l'incident n'aurait "pas d'impact financier ou opérationnel significatif" pour l'entreprise. Un responsable local du service d'intervention d'urgence a déclaré, cité par Reuters, que plusieurs camions de pompiers avaient dû être mobilisés pour éteindre l'incendie, ce qui aurait pris près de cinq heures. "Il n'y a pas de blessé, pas de victime ni de dommages à d'autres biens. Les causes de l'accident font actuellement l'objet d'une enquête menée par les autorités compétentes", selon Pegatron, cité par Reuters. Le groupe représente actuellement 10% de la production d'iPhone d'Apple en Inde.

Pegatron, qui a commencé l'assemblage d'iPhone en Inde en septembre l'an dernier, est également en pourparlers pour ouvrir une deuxième usine sous contrat indienne pour Apple à proximité de celle existante au Tamil Nadu, précise encore Reuters.