Apple : l'automobile au coeur de la journée des développeurs

(Boursier.com) — Apple tenait ce lundi sa traditionnelle conférence annuelle des développeurs, la WWDC. La firme à la pomme a profité de l'occasion pour dévoiler une nouvelle version de CarPlay, son logiciel dédié à l'automobile, qui permettra de personnaliser l'affichage du tableau de bord des véhicules équipés, confirmant ainsi sa volonté de jouer un rôle croissant sur le marché de la mobilité.

La nouvelle version de CarPlay permettra entre autres d'afficher la vitesse et l'autonomie du véhicule. Apple a précisé que plusieurs constructeurs, dont Ford, Nissan, Honda et Renault prévoyaient d'utiliser ce nouveau logiciel sur des voitures commercialisées à partir de l'an prochain.

A Wall Street, le titre Apple a peu réagi à ces annonces : après un gain initial de 2%, le titre a terminé lundi en hausse plus modeste de 0,52% à 146,14$.

Un service "Apple Pay Later" pour payer en 4 fois sans frais

Apple a par ailleurs annoncé avoir "entièrement remodelé" son ordinateur portable MacBook Air autour de son nouveau processeur M2, qu'il présente comme 35% plus rapide que son prédécesseur, le M1. Le M2 équipera également le nouveau MacBook Pro 13 pouces dès le mois prochain.

Parmi les nombreuses nouveautés dévoilées lundi figurent la possibilité de modifier un message envoyé depuis l'application iMessage et une fonction dénommée "Safety Check" (contrôle de sécurité) permettant de désactiver l'accès à toutes les informations sensibles sur l'ensemble des terminaux Apple d'un utilisateur.

Apple a également annoncé le lancement d'un service "Apple Pay Later", qui permettra de payer ses achats de produits du groupe en quatre fois sans frais.

Bientôt un chargeur universel de smartphones dans l'UE

Dans l'actualité du jour de l'industrie des smartphones, une information a fait état d'un possible accord en Europe sur l'adoption d'un chargeur universel pour tous les fabricants de smartphones et tablettes.

L'Union européenne devrait ainsi s'accorder ce mardi 7 juin sur un projet de directive qui imposerait l'adoption d'un chargeur universel USB-C à tous les fabricants de smartphones et tablettes, y compris Apple. D'ultimes discussions sont prévues mardi et Conseil européen et Parlement européen pourraient parvenir à un compromis sur la révision de la directive des équipements radio à cette occasion, selon plusieurs sources.