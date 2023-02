Apple : l'augmentation de la production indienne n'est pas une mince affaire

(Boursier.com) — Apple se heurte à des obstacles pour augmenter sa production en Inde, indique le Financial Times. Des personnes familières avec les opérations ont précisé ainsi au FT que le géant californien de Cupertino avait envoyé des concepteurs de produits et des ingénieurs de Chine et de Californie dans des usines en Inde pour former les locaux et aider à établir la production, mais une source note que seulement un composant sur deux sortirait de la chaîne de production d'une usine de boîtiers à Hosur dirigée par Tata en assez bon état pour être finalement envoyé à Foxconn pour l'assemblage de l'iPhone... Selon une personne impliquée dans les opérations d'Apple, le processus d'expansion vers l'Inde serait par ailleurs ralenti par la logistique, les tarifs et les infrastructures. Une personne familière avec les plans a déclaré au journal que le gouvernement indien avait donné son approbation préliminaire aux fournisseurs chinois de composants d'Apple pour commencer leurs activités, dans le cadre de coentreprises avec des partenaires indiens.