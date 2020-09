Apple : l'Apple Watch en montre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple va présenter ce jour ses nouveautés à l'occasion de sa conférence de rentrée. Des montres connectées à prix abordable et des modèles plus haut de gamme équipés de nouveaux capteurs dédiés à la santé devraient être proposés. Mais l'Apple Watch ne sera pas le seul produit à faire l'actualité. Une tablette iPad est également attendue. Pour satisfaire les clients durant les fêtes de fin d'année, le groupe californien à la pomme devra aussi sortir ses nouveaux modèles d'iPhone, mais ces derniers sont attendus avec quelques semaines de retard par rapport aux années antérieures. Les nouveaux iPhone équipés de la 5G seront sans doute plutôt dévoilés en octobre et commercialisés le mois suivant.

Le groupe de Cupertino a franchi rappelons-le la barre des 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, suite à des comptes trimestriels meilleurs que prévu. Les opérateurs sont désormais un peu plus prudents, compte tenu de la générosité de la valorisation et de la possible sortie décalée de l'iPhone. Le groupe avait surpris en avril en présentant un iPhone SE à prix réduit. Il va devoir convaincre encore ce soir de la justesse de sa stratégie, qui repose sur l'écosystème et non plus désormais simplement sur quelques produits phares.