Apple : keynote virtuelle en vue

(Boursier.com) — Apple , le géant californien de Cupertino, tient ce lundi soir une keynote virtuelle (19 heures, heure française). Le groupe devrait surtout profiter de l'occasion pour annoncer de nouveaux Mac. Apple devrait apporter ses propres 'puces' aux ordinateurs haut de gamme tels que les MacBook Pro 14 et 16 pouces, indique TechCrunch, qui anticipe également un nouvel iPad Mini et un iMac 27 pouces. Apple pourrait profiter de cette opportunité pour revoir ses ordinateurs portables de fond en comble avec de nouvelles technologies d'affichage, une nouvelle gamme de ports et un nouveau facteur de forme, ajoute le site spécialisé. Le groupe à la pomme aurait également travaillé sur une version mise à jour de ses AirPod d'entrée de gamme.