Apple : J-2 !

(Boursier.com) — Apple s'adjugeait hier soir 1,2% en clôture sur les 170$ à Wall Street pour une capitalisation boursière de 2.660 milliards de dollars environ, au coude-à-coude désormais avec Microsoft qui se rapproche de la première place avec 2.510 milliards de dollars de valeur boursière. Le géant californien de Cupertino, Apple, annoncera jeudi soir ses résultats financiers trimestriels, alors que les spécialistes s'inquiètent de la performance de la gamme iPhone 15, en particulier en Chine face à la rude concurrence de Huawei.

En attendant, Apple a dévoilé ses modèles iMac et MacBook Pro les plus rapides à ce jour. Les nouveaux Mac et MacBook sont alimentés par des puces M3 de nouvelle génération. L'événement 'Scary Fast' du groupe en ce début de semaine a donc été l'occasion pour le groupe à la pomme de démontrer une fois encore qu'il n'était pas loin de là un groupe "monoproduit". La nouvelle gamme de puces s'appuie sur une technologie de fabrication avancée de 3 nanomètres. Concernant les MacBook Pro, Apple a annoncé un modèle bas de gamme à 1.599$ doté d'une puce M3 standard, ainsi que des versions haut de gamme sur configurations M3 Pro et M3 Max. La technologie de puce rendra les nouveaux ordinateurs plus puissants tout en conservant leur autonomie. Apple a également lancé une version de son iMac doté d'une puce M3. Ces nouvelles puces visent à restaurer l'avantage d'Apple dans le secteur et à remettre l'activité Mac sur les rails, résume Bloomberg. C'est la première fois qu'Apple passe à la technologie 3 nanomètres. Ces puces sont conçues pour améliorer les performances tout en économisant la durée de vie de batterie. En utilisant des puces internes, Apple peut adapter son matériel et ses logiciels pour créer une meilleure expérience utilisateur globale, ajoute Bloomberg.

La puce M3 est 35% plus rapide que la puce M1 pour les tâches informatiques standard et 65% meilleure en graphisme, a précisé Apple. La M3 Pro et la M3 Max disposent de coeurs de traitement principaux et graphiques supplémentaires. Le nouvel iMac coloré sur puce M3 serait deux fois plus rapide que le précédent avec de meilleures performances graphiques. Outre le nouveau MacBook Pro bas de gamme, Apple a maintenu des prix en grande partie conformes à ceux des modèles précédents. L'iMac débute à 1.299$, le MacBook Pro M3 Pro à 1.999$ et le MacBook Pro M3 Max à 2.499$, détaille Bloomberg.