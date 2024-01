Apple : indices positifs pour le lancement du Vision Pro ?

(Boursier.com) — Apple gagne encore un peu de terrain en début de séance à Wall Street, alors que l'agence Bloomberg croit déceler des signes d'une solide demande initiale pour le casque Vision Pro de réalité mixte. Les précommandes du casque débutent ce vendredi aux Etats-Unis, pour la modique somme de 3.499$. Pour ce lancement, Apple a dévoilé par ailleurs deux configurations supplémentaires : une version avec 512 Go de stockage pour 3.699$ et un modèle haut de gamme avec 1 téraoctet d'espace pour 3.899$. Le modèle de base comprend 256 Go de stockage.

Les produits sont ainsi mis en vente sur le site internet du groupe à la pomme et son application mobile, alors que les livraisons aux magasins et consommateurs débuteront le 2 février. Bloomberg note que "le processus d'achat sera unique", puisque les clients devront utiliser un iPhone ou un iPad récent "pour scanner leur tête et, si nécessaire, fournir une prescription visuelle". L'agence rappelle que le groupe de Cupertino ne commente d'ordinaire pas les performances commerciales des nouveaux produits, mais ajoute que le processus de précommande pourrait fournir quelques indications. Ainsi, si les acheteurs se voient proposer des délais de livraison bien au-delà du 2 février, cela peut suggérer que la demande est forte - ou que les approvisionnements sont limités... Justement, Bloomberg constate que les dates de livraison des trois modèles ont rapidement glissé vers la période du 8 au 15 mars pour les commandes en ligne, les appareils étant épuisés pour un retrait en magasin dès le premier jour dans de nombreux endroits... "Ce retard suggère que soit la demande est forte, soit les approvisionnements sont limités - ou quelque chose entre les deux", indique Bloomberg.