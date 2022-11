Apple gèlerait à son tour les recrutements

(Boursier.com) — Apple , le colosse technologique californien, gèlerait à son tour les recrutements pour de nombreux emplois hors recherche et développement, croit savoir l'agence Bloomberg. Des personnes connaissant le sujet ont ainsi précisé à l'agence qu'Apple aurait initié cette pause des embauches le mois dernier, ce qui affecterait certaines fonctions corporate et des rôles en ingénierie matérielle et logicielle.