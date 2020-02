Apple : Foxconn veut reprendre la production en Chine dès la semaine prochaine

(Boursier.com) — Les fournisseurs d'Apple seraient bien décidés à reprendre la production en Chine dès la semaine prochaine, malgré l'épidémie actuelle de coronavirus. Ainsi, Hon Hai Precision Industry Co. - plus connu sous le nom de Foxconn - et d'autres fournisseurs du groupe à la pomme, entendraient relancer leur production pour le compte du californien dès le 10 février. Selon Bloomberg, des fournisseurs d'Apple en Chine tels que Quanta Computer, Inventec et LG Display, désireraient également reprendre leur activité locale à partir de la semaine prochaine. La Chine demeure un marché majeur pour Apple, que ce soit en termes de ventes ou de production. Le groupe de Cupertino a toutefois pris des mesures face au coronavirus, interdisant notamment aux employés de se déplacer vers la Chine, sauf situations 'critiques'. Quanta participe à l'assemblage de l'Apple Watch, Inventec à la conception des airPod et LG à la fabrication des écrans OLED de certains modèles d'iPhone.