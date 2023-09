Apple : Foxconn veut doubler ses investissements en Inde

(Boursier.com) — Foxconn Technology, le partenaire de production d'Apple, entend doubler ses investissements et ses effectifs en Inde, indique Bloomberg. Ainsi, le groupe taïwanais, producteur majeur de l'iPhone, entend accélérer le transfert de sa production vers l'Inde sur fond de tensions sino-américaines croissantes. V Lee, un représentant de Foxconn en Inde, cité par Bloomberg, a précisé sur LinkedIn dimanche que sa compagnie entendait doubler la taille de son activité indienne, sans fournir plus de détails. "Nous travaillerons encore plus dur pour vous présenter un plus grand cadeau d'anniversaire l'an prochain", a lancé Lee, souhaitant un bon anniversaire au Premier ministre Narendra Modi. Les plans de la firme taïwanaise comprennent un site de 120 hectares à proximité de l'aéroport de Bangalore, la capitale de l'État du Karnataka, avait auparavant rapporté Bloomberg News. Cette usine est susceptible d'assembler des iPhone et devrait créer environ 100 000 emplois. Young Liu, le président de Hon Hai Precision Industry, unité phare de Foxconn, avait précédemment affirmé les plans d'augmentation des investissements en Inde, où le groupe emploie déjà des dizaines de milliers de personnes.