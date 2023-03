Apple : Foxconn prudent sur la demande, prévoit une année stable

(Boursier.com) — Foxconn Technology, connu aussi sous le nom de Hon Hai Precision Industry, sous-traitant taïwanais majeur d'Apple, a indiqué hier son intention d'accroître ses investissements hors de Chine afin d'attirer notamment la clientèle automobile. Le groupe a aussi fait état d'une plus faible demande en électronique de consommation. Foxconn, l'assembleur de 70% des iPhone, entend donc se diversifier hors de Chine après les mouvements sociaux et les restrictions sanitaires qui ont frappé son activité locale en fin d'année dernière. Guidé par la demande des clients, le groupe voit donc des perspectives à l'international aux États-Unis, au Mexique, en Inde, au Vietnam (...). Ainsi, la proportion des revenus des produits fabriqués hors de Chine est appelée à augmenter. Foxconn se montre assez prudent en termes de perspectives, envisageant des revenus stables au premier trimestre et sur l'année, du fait de la moindre demande en produits d'électronique grand public, et malgré la croissance dans d'autres segments tels que le cloud, les réseaux et les composants. Le management maintient une approche conservatrice concernant le segment de l'électronique de consommation et pense qu'il pourrait légèrement décliner.

Au cours de la période d'octobre à décembre, le bénéfice net de Foxconn a chuté de 10% par rapport à l'année précédente pour atteindre 40 milliards de dollars taïwanais, soit environ 1,3 milliard de dollars. Les revenus du trimestre ont augmenté de 4%. Le chiffre d'affaires de Foxconn en 2022 était de 6,6 milliards de nouveaux dollars taïwanais, soit environ 215 milliards de dollars.

L'agence Reuters rapporte par ailleurs que Foxconn aurait remporté une commande AirPod et envisagerait de construire une usine de 200 millions de dollars en Inde pour l'honorer. L'agence cite à ce sujet deux sources ayant une connaissance directe du sujet. Foxconn deviendrait ainsi fournisseur d'Apple pour les AirPod pour la première fois, ces derniers étant actuellement fabriqués par plusieurs fournisseurs chinois.