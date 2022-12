Apple : Foxconn aurait poussé la Chine à assouplir ses restrictions

(Boursier.com) — Apple est resté sous pression à Wall Street ces derniers jours, sur des rumeurs attribuant au groupe à la pomme l'intention d'accélérer ses plans pour déplacer une partie de sa production hors de Chine, pays dominant dans la chaîne d'approvisionnement des iPhone... De son côté, le fondateur et directeur du sous-traitant taïwanais Foxconn, Terry Gou, aurait averti la Chine que sa politique zéro-covid sans concession menaçait la position de la deuxième économie mondiale dans la chaîne d'approvisionnement globale, a rapporté le Wall Street Journal. L'appel adressé par Gou dans une lettre il y a plus d'un mois, aurait même joué un rôle majeur pour convaincre les dirigeants chinois de rouvrir rapidement l'économie et de s'éloigner de leurs politiques de tolérance zéro, d'après le WSJ, citant des personnes familières de la question.

Foxconn, plus grand assembleur d'iPhone, a subi cette politique, au point que l'usine chinoise de Zhengzhou de la société taïwanaise, surnommée 'iPhone City', a connu des troubles d'un mois en novembre. Le groupe a levé jeudi ses restrictions de gestion en "boucle fermée". L'usine de Zhengzhou était aux prises avec des restrictions très strictes ayant alimenté le mécontentement des travailleurs. Les revenus de Foxconn ont chuté en novembre, et les investisseurs craignent un impact sur Apple. Certains analystes de Wall Street ont réduit leurs objectifs d'expéditions d'iPhone pour la période des fêtes en raison de ces troubles dans la principale usine d'iPhone.

Les responsables chinois de la santé et les conseillers gouvernementaux se seraient saisis de la lettre de Gou pour renforcer l'argumentaire selon lequel le gouvernement devrait accélérer ses efforts pour assouplir ses restrictions. Il semble donc que Foxconn ait eu une influence majeure dans l'évolution récente de la politique locale.