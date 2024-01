Apple : Foxconn anticipe une baisse des revenus

(Boursier.com) — Le sous-traitant taïwanais de production électronique Foxconn, principal assembleur de l'iPhone d'Apple, a prévenu ce vendredi qu'il s'attendait à un recul des revenus au premier trimestre, sur une base de comparaison exigeante et dans un contexte de faiblesse de la demande. Néanmoins, le premier trimestre est traditionnellement plus creux pour le groupe, et les revenus avaient atteint un record l'an dernier, à la même époque, avec la reprise post-covid. Foxconn a aussi publié pour son quatrième trimestre des revenus en retrait de 5,4% à 1.851 milliards de dollars de Taïwan, battant de peu le consensus. Les revenus du mois passé ont été de 460 milliards de dollars de Taïwan, soit environ 14,8 milliards de dollars. Les revenus du quatrième trimestre de l'activité d'électronique de consommation comprenant les smartphones ont été stables, reflétant le ralentissement de la demande.

Apple a perdu encore 1,3% hier à Wall Street, suite à une dégradation de la firme Piper Sandler de 'surpondérer' à 'neutre'. Le broker s'inquiète de la valorisation du groupe à la pomme et du contexte de faiblesse sectorielle et macroéconomique pour le premier semestre 2024. "Piper" se montre prudent sur les semi-conducteurs, estimant que le premier semestre sera difficile pour le marché analogique, les téléphones portables et les marchés finaux grand public. Concernant Apple, la firme de recherche s'inquiète des stocks d'appareils en ce début d'année et juge par ailleurs que les taux de croissance ont atteint un sommet en termes de ventes unitaires. La détérioration de l'environnement macroéconomique en Chine pourrait également peser sur l'activité de téléphonie d'Apple. Piper Sandler fixe un objectif de cours de 205$. Il s'agissait d'une nouvelle sanction pour Apple, déjà victime mardi d'une dégradation de Barclays.