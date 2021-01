Apple fait mieux que prévu, les 100 Mds$ de ventes pulvérisés

(Boursier.com) — Apple a publié mercredi soir après la clôture de Wall Street des résultats et des ventes supérieurs aux attentes des analystes pour son 1er trimestre fiscal, achevé fin décembre. L'action de la firme à la pomme, qui évoluait ces derniers jours à des niveaux records, se montrait hésitante après cette publication remarquable, reculant légèrement dans les cotations électroniques après la clôture.

Les revenus trimestriels du groupe ont dépassé pour la première fois la barre symbolique des 100 milliards de dollars, atteignant 111,4 Mds$, en hausse de 21% par rapport aux 91,82 Mds$ un an plus tôt. Ces ventes sont très supérieures aux attentes du consensus de FactSet, situé à 103,27 Mds$.

Le bénéfice net s'est établi à 28,76 Mds$ (1,68$ par action) contre 22,24 Mds$ un an plus tôt (1,25$ par action). Les analystes tablaient sur 1,42$ par action.

Ventes supérieures aux attentes pour toutes les branches

Malgré le lancement tardif de l'iPhone 12, à l'automne 2020, les ventes de smartphones ont atteint 65,60 Mds$ sur le trimestre contre 55,96 Mds$ en 2019, et 59,53 Mds$ attendus par les marchés.

Les produits liés aux confinements et au télétravail ont été recherchés, dont l'iPad, avec des ventes de 8,44 Mds$ contre 5,98 Mds$ un an plus tôt, et 7,38 Mds$ attendus par le consensus. Les revenus des ordinateurs Mac ont aussi grimpé à 8,68 Mds$, conformes aux attentes, contre 7,16 Mds$ en 2019.

La branche services a poursuivi sa croissance atteignant un chiffre d'affaires de 15,76 Mds$ pour le trimestre achevé fin décembre contre 12,72 Mds$ sur la même période de 2019. Le consensus attendait 15,17 Mds$. Les produits "wearables" (dont l'Apple Watch) et accessoires, ont dégagé 12,97 Mds$ contre 10,01 Mds$ en 2019, et un consensus de 11,49 Mds$.

Comme c'est le cas depuis le début de la pandémie de Covid-19, la firme de Cupertino n'a pas fait de prévisions pour le trimestre n cours. Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 74,05 Mds$ et un bpa de 91 cents par action pour le trimestre achevé fin mars.