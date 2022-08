Apple fabriquerait l'iPhone 14 en Inde !

(Boursier.com) — Apple fabriquera son iPhone 14 en Inde bientôt - mais pas immédiatement après sa sortie -, selon Bloomberg. Le groupe à la pomme cherche en effet des alternatives à la Chine, sur fond de tensions sino-américaines persistantes et après des fermetures covid ayant pesé sur les capacités. Le groupe de Cupertino travaille avec des fournisseurs pour augmenter la production en Inde et réduire les délais de fabrication des nouveaux smartphones, habituellement de six à neuf mois, selon les sources proches du dossier de Bloomberg. Foxconn, sous-traitant taïwanais majeur d'Apple, a évalué le processus d'expédition depuis la Chine ainsi que l'assemblage de l'iPhone 14 dans son usine proche de Chennai, au sud de l'Inde. Ainsi, la production des premiers iPhone 14 provenant d'Inde pourrait être achevée fin octobre ou courant novembre.

Apple devrait rappelons-le dévoiler son iPhone 14 à l'occasion d'un événement à venir au mois de septembre. Bloomberg News indiquait ainsi il y a quelques jours que le groupe californien profiterait d'un événement du 7 septembre pour dévoiler ses nouveautés (Apple Watch, Mac, iPad...) et mettre à jour son smartphone vedette. Au dernier trimestre, Apple a rapporté 40,7 milliards de dollars de revenus provenant des ventes d'iPhone, contre 39,6 milliards de dollars l'année précédente, ce qui représente près de la moitié des revenus totaux de l'entreprise. Apple avait ainsi dépassé les attentes des analystes, défiant les problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'inflation.

L'iPhone 14 comporterait un meilleur appareil photo mais des mises à niveau technologiques assez mineures. Apple ajouterait une version avec un écran de 6,7 pouces tout en éliminant la version "mini" de 5,4 pouces, d'après les informations de Bloomberg.